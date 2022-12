Senado aprova PEC do piso da enfermagem

O Senado Federal aprovou ontem, 20, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que direciona recursos para o piso dos trabalhadores da enfermagem. O texto recebeu 72 votos a 1 no primeiro turno e 71 votos a zero no segundo turno de votação.

Agora, o documento já aprovado na Câmara dos Deputados será enviado para promulgação do Congresso Nacional.

Os recursos para viabilizar o piso nacional dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras virão do Fundo Social e de outros fundos públicos. Além do setor público, a medida abrange todos os trabalhadores de entidades filantrópicas e prestadoras de serviços com um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

A nova estabelece piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiros, de R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras