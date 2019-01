Senac EAD está com inscrições abertas para processo seletivo de graduação

O Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para o processo seletivo de seus cursos de graduação a distância em todo o Brasil. O Senac EAD conta com 300 polos credenciados pelo Ministério da Educação (MEC) para as atividades presenciais do curso, disponíveis em todo o território nacional. Os candidatos podem se inscrever pela internet até o dia 3 de fevereiro. Basta escolher entre um dos 13 cursos de graduação disponíveis, fazer login e selecionar a forma de ingresso no processo seletivo, que pode ser com nota do Enem ou por meio de prova de redação.

Os cursos ofertados a distância são:

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Ciências Contábeis

Tecnologia em Comércio Exterior

Tecnologia em Gestão Comercial

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

Licenciatura em Pedagogia

Tecnologia em Gestão Ambiental

As aulas a distância do Senac EAD oferecem flexibilidade nos horários de estudo, respeitando o ritmo de aprendizagem do aluno e desenvolvendo competências que são valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de possibilitar a conciliação entre a vida profissional e acadêmica.

Mesmo diploma do presencial – O diploma da graduação equivale a de um curso presencial. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), todo diploma de nível superior tem a mesma validade, independentemente de o curso ser ofertado na modalidade presencial ou a distância (EAD). Desse modo, o diploma da graduação do Senac EAD está alinhado a essa especificação e pode ser usado para a conquista de um emprego que exija nível superior, prestação de concurso público ou iniciar uma pós-graduação.

Nota máxima no MEC – Pela qualidade do ensino e da infraestrutura disponibilizadas aos alunos e funcionários, o Centro Universitário Senac conquistou nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para os cursos presenciais e a distância. A classificação atesta a excelência do Centro Universitário Senac, que há mais de 25 anos trabalha para desenvolver o potencial empreendedor no processo de aprendizado, aliando teoria à prática e proporcionando a internacionalização do conhecimento por meio de parcerias institucionais.

Inscrições para graduação do Centro Universitário Senac:

EAD Período Até 3/2 Inscrições www.ead.senac.br/graduacao

Janeiro/2019

Informações para imprensa

MZ Group

Cleide Rodrigues

Juliana Parollo

Tel.: 11 3529-3481

[email protected]