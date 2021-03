SEMSA DE HUMAITÁ ANUNCIA CALENDÁRIO CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS, PARA TERÇA-FEIRA DIA 02/03

Idosos em Humaitá com mais de 60 anos, que ainda não foram vacinados contra a covid-19, podem procurar as unidades de saúde para receber doses do imunizante. A SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde do município, anunciou calendário para vacinação a partir desta Terça-feira (02/03) com horário para abertura desta nova campanha para as 08h00 em frente a Secretaria, no antigo hospital.

Nossa equipe de reportagem irá acompanhar este início de vacinação para manter voce sempre bem informado. As pessoas que tiverem com idosos nessa faixa etária dos 60 anos acima que estejam acamados ou por algum outro motivo que não podem se deslocar para os locais de vacinação deverão receber a vacina em suas casas.

