SEMED REALIZA ENCONTRO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE HUMAITÁ

Aconteceu nesta manhã de terça-feira no Auditório da Prefeitura de Humaitá uma reunião com todos os gestores escolares do município.

Participaram gestores das escolas: urbanas, da zona rural e indígenas.

Durante o encontro a secretária de educação municipal anunciou o início das aulas híbridas para início de setembro, e posteriormente as aulas na zona rural e indígenas.

A pauta principal com todos os gestores são as normas a serem seguidas por determinação do MP de Humaitá sobre o que pode e não pode ser executado por todos os gestores durante o ano letivo de 2021.

Loading...

Foi pautado também os procedimentos a serem tomados para apresentação dos relatórios de prestação de contas com as normas a serem seguidas.

Esta encontro contou com a parceria da secretaria de saúde onde também participou a secretaria municipal de saúde Patrícia Nascimento que falou sobre retorno às aulas com segurança, cuidados.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ