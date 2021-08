SEMED REALIZA A 2° SEMANA PEDAGÓGICA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 2021

Está acontecendo no Auditório da Prefeitura de Humaitá, um treinamento pedagógico com professores da rede municipal de ensino palestrado pelo Prof. Marcos Serafim do IFAM/HUMAITÁ.

Ao longo do treinamento serão abordados diversos temas, até dia (06/08).

Participaram da abertura do treinamento o prefeito Dedei Lobo, a primeira dama e Secretária de educação Arnaldina Chagas, Elaine Colto e Larissa Roberto (Coordenadoras da Educação Especial), Maria Luiza e Noêmia (Coordenadoras Urbanas).

Durante os próximos dois dias, os professores receberão palestras sobre o tema específico com os coordenadores capacitados.

BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ