Sema realiza consulta pública para apresentação do Plano de Gestão da RDS Puranga Conquista

Consulta visa tornar público documento que estabelece as principais normas para o manejo dos recursos naturais da área

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) realiza, no dia 10 de março, das 9h às 17h, uma consulta pública para apresentação dos estudos técnicos preliminares do Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimentos Sustentável (RDS) Puranga Conquista, localizada em Manaus.

O local da Consulta Pública será o Centro Comunitário da Comunidade Santa Maria, margem esquerda do rio Negro, zona rural do município de Manaus, localizada na RDS Puranga Conquista.

A consulta pública tem como objetivo consultar e levar ao conhecimento das comunidades e sociedade em geral, o resultado dos estudos técnicos do Plano de Gestão da RDS, elaborado pela consultoria do Instituto de Pesquisa Ecológica (IPÊ).

O Plano de Gestão para consulta pública está disponível para análise e leitura no site da Sema: www.meioambiente.am.gov.br.

A população pode enviar manifestações e contribuições até o dia 10 de março via e-mail, para [email protected], ou por meio do protocolo físico, realizado na sede da Sema, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.280, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus.

Estudos preliminares – O Plano de Gestão de RDS é um documento técnico e gerencial, fundamentado nos objetivos da Unidade de Conservação (UC), que estabelece o seu zoneamento, as normas que devem regular o uso da área, bem como os programas de gestão de implementação do manejo dos recursos naturais, o levantamento censitário das famílias, socioeconômico, fundiário, e o levantamento do ordenamento turístico da RDS.

Para a criação deste documento, a Sema contratou, por meio do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), a consultoria do IPÊ para realização de estudo técnico sobre a RDS Puranga Conquista. Os trabalhos iniciaram em 2020.

“Além dos estudos técnicos, também foram realizadas oficinas junto aos comunitários, para saber o que eles desejam para a RDS. Conversamos com as comunidades para montar a visão e a missão que têm para o Plano de Gestão”, disse Ádila Mattos, gestora da RDS Puranga Conquista.

Próximos passos – Após a consulta, o documento elaborado será levado para apreciação do Conselho Gestor da RDS Puranga Conquista. Se aprovado, será encaminhado para publicação no Diário Oficial do Estado, para oficialização e entrada em vigor.

FOTO: Ricardo Oliveira