Sema entrega mais de 1,8 mil kits de higiene para moradores de Unidades de Conservação

Material foi doado à Sema, com apoio do Unicef, para auxiliar populações tradicionais e ribeirinhas no combate à Covid-19

Mais de 1,8 mil kits de higiene e limpeza foram entregues, neste mês, para comunitários de oito Unidades de Conservação (UC), administradas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). Nesta quarta-feira (17/01) foi a vez da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro receber as doações. Ao todo, 150 famílias foram beneficiadas com a entrega de 200 kits na RDS.

O material foi doado ao Governo do Amazonas pelo grupo Carrefour Manaus, em articulação com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Ao todo, 22 mil itens, entre álcool em gel, detergentes, sabonetes e máscaras de proteção, foram entregues para dar suporte ao Programa Emergencial de Combate à Covid-19 em Unidades de Conservação.

“Nós temos reunido um número grande de parceiros por meio do Programa, para atividades que vão desde a reestruturação da capacidade de atendimento em hospitais do interior, até ações como esta, na RDS Rio Negro, voltadas mais para a assistência social”, disse o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, ao acompanhar a entrega dos kits na comunidade 15 de setembro, situada dentro da Reserva.

Para o presidente da comunidade, Zico Pinheiro, os kits vão reforçar as medidas de prevenção já adotadas pelos comunitários. “Eu agradeço muito à Sema, junto com todos os parceiros, por estarem aqui nos apoiando com esses kits. Isso é muito importante, pois existem famílias que não têm como comprar um kit desse para se prevenir dessa doença”, pontuou.

Loading...

De acordo com o presidente da Associação-Mãe da RDS Rio Negro, Viceli Costa, as doações permitem, sobretudo, manter a saúde da comunidade. “A partir do momento que a gente recebe esses kits, nós evitamos que o nosso comunitário vá até a cidade e fique exposto ao vírus. Assim a gente diminui o risco de contaminação, evitando que o vírus chegue na nossa comunidade”, explicou.

Também foram contempladas com os kits de higiene e limpeza as Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Juma, Rio Madeira, Rio Amapá, RDS Canumã, Uatumã e RDS Amanã. Kits também foram entregues para moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) Caverna do Maroaga, em Presidente Figueiredo, e da Comunidade Quilombola Sagrado Coração de Jesus, no município de Itacoatiara.

Além dos kits de higiene, a Sema ainda fez a entrega de 55 caixas de luvas de procedimento, também doadas pelo grupo Carrefour Manaus. Os EPIs foram destinados aos postos e Unidades Básicas de Saúde (UBS), situadas nas UCs e nas sedes municipais que atendem moradores das áreas protegidas sob gestão da Sema.

FOTOS: Arthur Castro/Secom