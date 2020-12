Com o controle da partida o Flamengo conseguiu vencer o Botafogo agora pouco no Rio de Janeiro. Méritos ao Everton Ribeiro que, com mestria colocou a bola no canto direito de Cavalieri dando número final a partida.

Agora o time da Gávea ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro atras do Atlético Mineiro, que tem mais gols marcados.

Rogerio Ceni avaliou expulsão de Gustavo Henrique como providencial evitando uma chance clara de gol do Botafogo.