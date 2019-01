SEM MÉDICOS, MORADORES DE MATUPI RECLAMAM, FALTA DE ATENÇÃO A SAÚDE NO DISTRITO

HUMAITÁ (AM) – Doenças simples, e ambulatorial, estão se transformando em descaso e falta de cuidado com os moradores da maior comunidade do município vizinho de Manicoré.

A distância da sede do município transformam o maior produtor de leite e carne bovina do Sul do Amazonas em vítima, apesar de gerar riqueza e dividendos a Manicoré.

“Aqui tudo demora quando falta as coisas, principalmente políticas públicas, mesmo recebendo atenção “Tele-sena” somos obrigados a dizer que está tudo bem, não se pode reclamar, não se pode cobrar, se não o poder público demora ainda mais… É assim que vivemos há anos, submissos, recebendo o que deve do estado, sempre em anos eleitorais, e nada mais… Pronto falei!” Finalizou morador que preferiu não se identificar, pra não receber represálias.

A Secretaria de Saúde do município de Manicoré, lançou nota de esclarecimento na rede social, de Matupí, porém não confirmou dia e nem hora para solucionar o problema aqui exposto. Enquanto o caso não é sanado as demandas são deslocadas a Humaitá ou a Porto Velho em casos mais graves.

Reportagem: Acrítica de Humaitá

Texto: Chaguinha de Humaitá