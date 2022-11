Sem Alzirão, Rio terá alternativas para exibição de jogos da Copa

Pela primeira vez em 44 anos não haverá a tradicional festa do Alzirão, na zona norte do Rio. Os cariocas, no entanto, terão outras opções para assistir à participação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 nas ruas da cidade.

Uma delas é o telão que será instalado no Parque Madureira, na zona norte da cidade. Nos dias de partidas do Brasil, estão previstas clínicas de futebol e futevôlei antes dos jogos e apresentações musicais depois do apito final.

Na estreia da seleção, contra a Sérvia, na próxima quinta-feira (24), às 16h (horário de Brasília), o show será de Ferrugem. No segundo jogo, contra a Suíça, no dia 28, às 13h, a atração será Xande de Pilares. Encerrando a primeira fase, contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h, está prevista apresentação com Marcelo Falcão.

O Sesc vai instalar 13 telões em todo o estado. Na cidade do Rio, haverá exibições nas unidades da Tijuca, Madureira, Ramos e no centro.

Nas areias da praia de Copacabana, a Fifa prepara um Fan Festival (junto com mais seis cidades do mundo), com telão para a exibição dos jogos e shows. A entrada, gratuita, é garantida por ingressos pedidos no site do evento. É preciso ficar atento ao site para a abertura de novos lotes.