Seletivas do Games RAM 2022 acontecem neste fim de semana no AM

No sábado (13) e domingo (14) acontecem as disputas para os jogos League of Legends e Counter Strike.

Neste fim de semana acontece a seletiva para o Games RAM 2022, o maior evento de jogos eletrônicos do Norte do Brasil, que vai ser realizado em setembro, no Studio 5, Zona Sul da capital amazonense.

O evento é realizado pelo Grupo Rede Amazônica, em comemoração aos 50 anos, que vai reunir competidores para disputas de LOL, FortNite, Free Fire e Counter Strike, além de Hackathon e jogos off-line.

No sábado (13) e domingo (14) acontecem as disputas para os games League of Legends e Counter Strike. Os jogos serão transmitidos em plataformas virtuais e também irão contar com um apresentador para divulgar os nomes dos times, dos jogadores e resultados dos jogos. Veja lista abaixo:

League of Legends

· Apresentador Eduardo Ribeiro

· Plataforma Youtube Games

· 9h às 21h – 13/08 e 14/08 (sábado e domingo)

Counter Strike

· Apresentador Leandro Lima

· Plataforma Twitch Games

· 9h às 21h – 13/08 e 14/08 (sábado e domingo)

Conforme o gerente e organizador da disputa de League of Legends, Eduardo Ribeiro, ao todo 16 times estão inscritos na campeonato, sendo 15 de Manaus e um de Macapá, que é dividido por 4 grupos com 4 Times, cada time com 5 Jogadores.

Como funciona a seletiva?

· Sábado é a fase de Grupos pro A e B

· Domingo é a fase de Grupos pro C e D

· Saem 2 times de Cada Grupo para as Eliminatórias

“A expectativa é que seja uma competição em que todos os times tenham uma boa performance, que mostre que o cenário amazonense está crescendo de forma que podem sair jogadores revelações”, comentou Ribeiro.

Na próxima semana deve acontecer a seletiva para o jogo Free Fire, com a apresentação de Leandro Silva pela plataforma Youtube Games, de 9h às 21h – 19/08, 20/08 e 21/08 (sexta, sábado e domingo).

Torneio de K-cover

O Games RAM 2022 tem uma novidade para esta edição: o torneio de K-cover. O interessado em participar da competição pode fazer a inscrição até o dia 24 de agosto. O torneio prevê premiação em dinheiro para o top 3. O evento ocorre em setembro, em Manaus.