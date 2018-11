SELEÇÃO MASTER DO FLAMENGO JÁ ESTÁ EM HUMAITÁ

A equipe máster do Clube de Regatas Flamengo, do Rio de Janeiro, já esta em Humaitá para um confronto contra a seleção master humaitaense. O jogo esta previsto para as 17h00 no Estádio Arlindo Brás da Silva. A partida promete movimentar a cidade com a presença maciça de torcedores rubro-negros que terão a oportunidade de conhecer de perto grandes jogadores que foram estrelas de uma geração do time de maior torcida do Brasil, o jogo de hoje será casa cheia, os portões serão abertos a partir das 15hrs.

Após o jogo, os jogadores irão para a resenha esportiva que deve ocorrer na Conveniência do Saviola, na Avenida Transamazônica. Para quem ainda não comprou seu ingresso é bom correr atrás pois, as ultimas unidades estão se esgotando. A defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, limitaram o número de torcedores que poderão acompanhar o jogo de hoje.

A equipe de Humaitá será composta por jogadores masters, que já contribuíram de forma substancial com o futebol do município. Já o grupo do Flamengo vem com craques consagrados, que encantaram gerações, com conquistas internacionais, tais como: Piá, Júlio César, Renato Carioca, Nélio, Rondineli, Júlio César Andrade, Adílio entre outros.

Texto: Chaguinha

ACRÍTICA DE HUMAITÁ