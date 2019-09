SELEÇÃO ESTUDANTIL DE FUTSAL DE HUMAITÁ VIAJA PARA TOCANTINS, ONDE DISPUTARÁ O JOGOS ESTUDANTIS NACIONAL

Esta é a primeira vez que, nossas atletas estudantes disputarão os jogos nacionais, após conquista inédita do ouro no JEAS do Amazonas. O prefeito do povo Herivaneo Seixas mais uma vez marcou presença dando total apoio aos estudantes, garantindo equipamentos e toda a logística de passagens até Manaus de onde partirão de avião até Palmas capital do Tocantins.

O Secretário Municipal de Esportes, disse que nossas meninas representarão a calha do Rio Madeira uma vez que, esta foi a primeira vez que uma equipe de futsal feminina do interior se classificou para os jogos nacionais.

*”Nossas meninas se prepararam muito para nos representar da melhor maneira possível, deram o seu melhor na disputa final do JEAS em Manaus para garantir a realização deste sonho, agora todo resultado adiante, já valerá apena, afinal elas já fizeram história em nosso esporte local. O prefeito Herivaneo Seixas nos deu total suporte, e mais uma vez colhe os resultados positivos de nossos talentos estudantis!”* Concluiu o secretário de esportes Marcelo Marialva

Todo o povo humaitaense deseja sucesso a nossa garotas e já estamos todos na torcida por nossa meninas!

Texto: Chaguinha/Acrítica de Humaitá

Edição e Imagens: Manuel Menezes