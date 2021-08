SELEÇÂO DE FUTEBOL SUB-23 DE HUMAITÀ, SE PREPARA PARA DISPUTAR A COPA DOS RIOS 2021 EM MANICORÉ

Nosso selecionado iniciou treinamentos coletivo visando a primeira fase da *XXVIII Copa dos Rios* que acontecerà ainda este mes de agosto, na cidade de Manicorè.

O Prefeito de Humaità Dedei Lobo que sempre apoiou nosso municìpio, visitou nossos novos talentos, no Estadio Municipal Arlindo Bras no final da tarde desta segunda feira.

Na oportùnidade o secretàrio municipal de esporte Barbinha, fez uma prè-lecâo onde citou o apoio especial da prefeitura durante a competicao.

Por conta da pandemia de Covid-19, a Copa dos Rios deste ano reunirá atletas sub-23 com a possibilidade de inscrever até três atletas acima desta idade.

O prefeito Dedei Lobo falou aos atletas sobre o apoio de sua gestao para a disputa, relatando que, ja foi jogador e que durante seus mandatos anteriores, sempre apoiou a selecao, que conseguiram tornar-se campeões. Dedei disse que neste ano, devido a pandemia do covid 19, e por ter inùmeros problemas na estrutura fisica do estadio, preferiu abrir mão da organizacão dos jogos em Humaita, mas que, no ano vindouro vai novamente trazer a competicão para ser sediada no municìpio.

A selecão está em preparacão com mais de 30 jovens jogadores que passarão por uma peneira de escolhas para irem disputar a primeira fase da compeicão que ocorrerà dias 26, 27 e 30 de agosto no Estadio Bacuralzao de Manicorè.

