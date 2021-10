Seleção Brasileira realiza treino no Estádio da Colina pela primeira vez na história

O treinamento comandado pelo técnico Tite durou cerca de uma hora e meia, com trabalhos físicos e táticos

Palco memorável do futebol amazonense, o estádio Ismael Benigno – a Colina – recebeu a seleção brasileira para um treinamento oficial pela primeira vez em seus 60 anos de história, na tarde desta terça (12/10). O treino que o Brasil realizou na Colina visa a preparação para o clássico contra o Uruguai, na próxima quinta-feira (14/10), pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com a presença de 14 mil torcedores.

A Colina foi preparada pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), durante dois meses para receber o Brasil, com modernização em infraestrutura e adequação do campo de treino de acordo com os níveis internacionais.

“O Estádio sempre recebeu grandes jogos, e a seleção treinar aqui traz essa robustez para a Colina. Nós estamos preparando Ismael Benigno há mais de 60 dias. Ajeitamos o gramado porque existe uma exigência muito grande”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Neymar e companhia entraram no gramado do Ismael Benigno por volta de 16h40. O treinamento, comandado pelo técnico Tite, durou cerca de uma hora e meia, com trabalhos físicos e táticos de intensidade moderada.

O clima, além dos 32° graus registrados na zona oeste de Manaus, foi de descontração. Mas também de cobrança por uma vitória convincente diante do Uruguai, após o Brasil empatar sem gols com a Colômbia, no último sábado (09/10).

Pé quente – Líder invicto das Eliminatórias, o Brasil realiza o último treino antes do clássico na tarde desta quarta-feira (13/10), na Arena da Amazônia.

Vale lembrar que o estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 foi onde Tite estreou no comando da Canarinho em solo brasileiro. Em 2016, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar.

Já no primeiro encontro pelas Eliminatórias da Copa 2022 em Montevidéu, pela 5ª rodada, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Arthur e Richarlison.

Uruguai pressionado – Se o clima, o retrospecto e a cidade estão favoráveis para os brasileiros, a situação não é a mesma do lado uruguaio. Principalmente após Lionel Messi liderar a Argentina na vitória por 3 a 0 no último domingo (10/10) diante da equipe de Suárez e Cavani.

O Uruguai caiu para a quarta posição na tabela das Eliminatórias, foi ultrapassado pelo Equador e vê em risco a vaga direta para a Copa do Catar 2022.

FOTOS: Mauro Neto/Faar