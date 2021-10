Sejusc reinaugura anexo da Escola Estadual Josephina de Melo nas dependências do Centro

Socioeducativo Dagmar Feitoza, Espaço foi entregue na manhã desta terça-feira (19/10)

Revitalizada e ampliada, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) reinaugurou, na manhã desta terça-feira (19/10), o anexo da Escola Estadual Josephina de Melo, que funciona nas dependências do Centro Socioeducativo Dagmar Feitoza, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

A revitalização inclui o aumento no número de salas de aulas, que passam de cinco a dez salas, voltadas à ressocialização dos internos do centro. O local conta, atualmente, com a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para os ensinos Fundamental e Médio.

De acordo com a secretária Mirtes Salles, o acesso à educação é um dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Hoje nós dobramos a capacidade de ensino da escola. O ensino é o maior investimento que podemos fazer na vida dos socioeducandos. Com essa ampliação, temos a esperança de reunir histórias felizes”, disse a gestora.

O secretário executivo de Direitos da Criança e do Adolescente da Sejusc, Emerson Lima, afirmou que o estudo é uma ferramenta importante de formação. E essa ampliação vai beneficiar os internos de todos os graus de ensino oferecidos no local.

“Essa ampliação se deu por conta do trabalho que é realizado com esses adolescentes, para que eles pudessem ficar cada um em sua sala específica, pois, até o presente momento, alunos de várias turmas ficavam na mesma sala. Isso demonstra o empenho do Governo do Amazonas de valorizar e incentivar a educação”, disse

Estrutura – A Sejusc coordena cinco centros socioeducativos no Amazonas: Senador Raimundo Parente, Dagmar Feitosa, Semiliberdade Masculino, Centro de Internação Feminina e Unidade de Internação Provisória Masculino. Todas as unidades ficam em Manaus.

FOTOS: Raine Luiz/Sejusc