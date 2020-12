Sejusc recebe novo lote de carteiras da Pessoa com Deficiência e entrega 15 cadeiras de rodas

O documento pode ser solicitado por meio do aplicativo Sasi, disponível para Android e iOS

Em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e Dia Nacional da Acessibilidade, celebrados, respectivamente, no último dia 03 e 05 de dezembro, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio do Núcleo PcD, iniciou na última sexta-feira (04/12) uma nova entrega da Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência, após a chegada de um novo lote.

Além do início da nova entrega do documento, a Sejusc realizou a entrega de 15 cadeiras posturais infantis, para mães de crianças PcDs de 2 a 4 anos de idade. A ação ocorreu no Núcleo PcD, localizado na rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o secretário William Abreu, titular da Sejusc, novas doações de cadeiras de rodas estão programadas para acontecer nos próximos meses. Ele também destacou o compromisso do Governo do Estado e da Sejusc em garantir mais dignidade ao público PcD.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência, Lêda Maia, destacou a importância da liberação do novo lote da carteira. “Nosso evento foi um ato simbólico, que foi desde dar acesso à pessoa com deficiência até ela garantir esses mesmos direitos. Liberamos o novo lote de carteiras para pessoas com deficiência e entregamos as cadeiras de rodas para processos abertos de crianças tetraplégicas. Nossa meta é zerar a fila de pessoas para receber as cadeiras até o ano que vem”.

Segundo Jane Castro, supervisora do setor de análise social do Núcleo PcD da Sejusc, as cadeiras entregues são para um público alvo de 2 a 4 anos de idade. “Nós já tínhamos em estoque essas cadeiras que foram entregues. Continuaremos as entregando conforme vão chegando”, afirma.

A dona de casa Ercília Tavares, mãe do pequeno Everton Tavares, de 3 anos, contou que o auxílio dado pela Sejusc vai ajudar na mobilidade da criança diagnosticada com microcefalia e paralisia cerebral. “Fiz o cadastro e estava na espera pela cadeira. Isso vai nos ajudar muito, pois ele faz fisioterapia e é longe da nossa casa. Ele está crescendo, ficando pesado, por isso, a cadeira de rodas vai servir muito para ele”.

Documento – Para obter a Carteira, os interessados (responsáveis ou PcDs) podem solicitar por meio do aplicativo Sasi, disponível para download em celulares com sistema Android e iOS, ou de forma presencial no Núcleo PcD da Sejusc.

Cadeira de rodas – A solicitação de cadeira de rodas acontece no setor de Análise Social do Núcleo PcD ou através do contato (92) 98483-5963. Nele, o beneficiário ou responsável deve apresentar todos os documentos em cópia: RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e laudo médico. Em seguida, acontece o processo de medição, que consiste em uma vistoria das medidas do solicitante. Este processo define qual tipo de cadeira será disponibilizada.

FOTOS: Raine Luiz/Sejusc