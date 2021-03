Sejusc recebe 540 itens de limpeza que irão compor kits de higiene para idosos em vulnerabilidade

Entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (23/02)

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, nesta terça-feira (23/03), a doação de 540 itens de limpeza da empresa Globo da Amazônia Comércio e Representações de Produtos Químicos. Os produtos vão compor kits de higiene a serem entregues aos idosos atendidos no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI).

Desde o início da pandemia, o Governo do Estado do Amazonas reforça as ações direcionadas a grupos em vulnerabilidade social. De janeiro a março de 2021, a Sejusc realizou cerca de 3 mil entregas de kits de higiene para a população idosa cadastrada na pasta.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, destacou a importância dos kits de higiene, como forma de prevenção e proteção contra a Covid-19.

“Os kits de higiene são fundamentais para que as pessoas preservem o corpo, sua saúde e suas casas contra o coronavírus. As entregas continuam, e para isso precisamos do apoio das empresas, sendo essas doações de extrema importância para essas populações”, disse.

Segundo a gerente de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Ana Cristina Pires, os kits de higiene são oriundos de doações de iniciativas privadas.

“As distribuições foram intensificadas neste período de pandemia e estamos contando com parcerias de instituições privadas, como alega o Estatuto do Idoso artigo 3º, no qual é obrigação também da sociedade civil e comunidade garantir assistência integral da pessoa idosa”, informou.

Doação – De acordo com a responsável pelo administrativo geral da empresa, Thamara Silva, a doação busca colaborar com os grupos de pessoas que mais necessitam de atenção durante a pandemia.

“Achamos muito útil, ficamos muito felizes com a solicitação da Sejusc. Podemos e estamos ajudando na contribuição com o material de limpeza para as pessoas necessitadas no momento”, disse.

FOTOS: Raine Luiz/ Sejusc