Sejusc participa de desmobilização de manifestantes no CMA com ações de sensibilização no local 

Em prol de sensibilizar e orientar as pessoas sobre seus direitos, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) participou, nesta segunda-feira (09/01), da ação de retirada dos manifestantes da frente do Comando Militar do Amazonas (CMA), na zona oeste de Manaus. A ação de desocupação foi uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Contribuindo com a força-tarefa, as secretarias executivas de Direitos Humanos (Sedh), de Direitos da Criança e Adolescente (Sedca), de Direitos da Pessoa com Deficiência (SePcD) e Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi) da Sejusc auxiliaram na retirada e orientação dos públicos com a presença de técnicos, psicólogos e equipe psicossocial na ação.

Luciana Andrade, secretária da Seadpi, reforçou que a desmobilização foi uma garantia da humanização e dos direitos dos idosos presentes no local.

“De forma geral, os manifestantes que se encontram aqui hoje são 80% pessoas idosas, pessoas que se declaram aposentados, então há toda uma preocupação pois há muitas pessoas vulneráveis e, conforme a legislação, estamos aqui para fazer esse acompanhamento”, informa a secretária.

De acordo com a gerente de Promoção de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc, Jaqueline Nogueira, a pasta esteve acompanhando a desocupação com ações preventivas para proteger o público infantojuvenil.

“Nós estivemos a frente da ação sensibilizando as famílias nessa situação de risco, orientando a saída antes da intervenção geral e preservando sua integridade, uma vez que as crianças aqui estão fora das escolas, correndo risco de atropelamento, de insolação, entre outras violações de direitos”, comenta Jaqueline.

A retirada foi realizada de forma pacífica durante toda a manhã no local com a participação da Prefeitura, da Polícia Civil, Guarda Municipal e outros órgãos do Estado.

FOTOS: Raine Luiz/Sejusc