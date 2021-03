Sejusc oferece apoio a instituições que amparam pessoas com Síndrome de Down

Apae e Apadam são algumas das instituições parceiras

A Semana Estadual de Orientação e Conscientização à Síndrome de Down, que ocorre entre os dias 21 a 28 de março, foi instaurada no Amazonas em julho de 2019 com intuito de dar visibilidade e minar o preconceito a essa população. Em alusão à semana e ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) reforça o amparo e apoio a instituições parceiras que cuidam dessa pauta.

As instituições cadastradas na pasta recebem auxílio do Governo do Amazonas, conseguindo assim manter seus profissionais, que prestam serviços e apoio gratuito às comunidades. Além disso, a Sejusc oferece às Pessoas com Deficiência (PcDs) cadastradas na pasta, atendimento com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e atividades pedagógicas, por meio dos projetos disponibilizados na sede do Núcleo PcD, na rua Salvador, 456, Adrianópolis, zona centro-sul.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, reforçou que a Secretaria não mede esforços para desempenhar seu trabalho, oferecendo suporte, projetos e celebrando as datas comemorativas que são de extrema importância nessa luta.

“Fazemos o possível para inserir a Pessoa com Deficiência (PcD) na sociedade, oferecendo atendimentos, projetos e garantindo os direitos dessa população. Com isso, a comemoração destas datas é de extrema relevância, pois a população precisa valorizar o cromossomo 21, conhecido como o cromossomo do amor”, informou.

Segundo a secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, essas datas são de extrema importância, pois é o momento onde a pessoa com Síndrome de Down ganha visibilidade.

“Por conta dessas datas, com o passar dos anos vamos conscientizando um maior grupo. Assim, conseguimos incluir e dar visibilidade a essas pessoas na sociedade e desmistificar o preconceito da população. Então é muito importante termos essa semana. Ainda que seja algo pequeno e simbólico, representa uma conquista”, disse.

Parceiros – De acordo com a presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Socorro Barros, a parceria com a Sejusc é uma força para todas as pessoas com Síndrome de Down.

“Esse apoio da Sejusc é uma forma de mostrarmos para a sociedade quem são essas pessoas, como vivem e suas dificuldades. Além disso, somos muito gratos pela parceria e pela ajuda que recebemos, nesse ano em especial, em que estamos enfrentando tantas dificuldades”, informou.

O presidente da Associação de Pais e Amigos do Down no Amazonas (Apadam), Omar Maia, destacou que a Sejusc, como parte fundamental na assistência social do Estado, possibilita a divulgação da associação.

“A Sejusc tem um alcance maior que as instituições sozinhas. Ela consegue ajudar a divulgar as associações, sendo uma ótima oportunidade de conscientização da população, mostrando que essas pessoas são capazes de fazer tudo que elas quiserem e puderem”, afirmou.

FOTOS: Divulgação/Sejusc (fotos anteriores à pandemia de Covid-19)