Sejusc disponibiliza aplicativo para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar

Para prevenir e garantir maior proteção para vítimas de violência doméstica no Amazonas, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) conta com o aplicativo “Alerta Mulher”. Disponível desde 2018, o aplicativo funciona como mais um serviço da rede de proteção no enfrentamento à violência doméstica e familiar da secretaria. Atualmente, cerca de 1,4 mil mulheres são cadastradas no serviço.

Desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), em parceria com a Sejusc, o App é um canal para as vítimas de violência se comunicarem com a polícia com prioridade, sendo solicitado, principalmente, para mulheres que apresentam risco de morte decorrente de violência.

A coordenadora do “Alerta Mulher”, Kallyne Bruna, explica que ele é instalado no celular da vítima pelo Serviço de Apoio Emergencial à Mulher (Sapem). Depois do processo, a mulher passa a ser georreferenciada por uma equipe localizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

“Esse aplicativo vem trazendo segurança para essas mulheres, já que a partir do telefone delas, elas conseguem ter essa resposta da rede de atendimento e isso aproxima mais as mulheres dos nossos serviços, da rede de atendimento que vem crescendo cada vez mais a cada dia”, reforça Kallyne.

Funcionamento

O cadastro no aplicativo acontece após a vítima registrar Boletim de Ocorrência (BO) e, em seguida, solicitar a medida protetiva do Judiciário. Com a garantia, a mulher é encaminhada às unidades do Sapem da Sejusc – responsável por orientar a vítima sobre como utilizar o aplicativo.

Após o acionamento emergencial do aplicativo, um profissional especializado entra em contato com a usuária em tempo real, para verificar se ela está em situação de risco. Quando confirmada a necessidade, a viatura mais próxima à vítima é enviada imediatamente para onde a mulher estiver.

O aplicativo está disponível para Android, com monitoramento 24 horas por dia, durante os sete dias da semana por meio de Wi-fi e dados móveis.

Rede de proteção

A psicóloga do Sapem Norte, Lorena Leão, pontua que o aplicativo é um meio de ajudar a mulher tanto no quesito de segurança física quanto psicológica.

“Quando a mulher se encontra em situação de violência, ela se sente com muito medo, com insegurança, se vão ou não acreditar nela, e aqui na unidade nós damos todo o suporte para ela. Então o aplicativo ‘Alerta Mulher’ tem esse papel de dar o apoio a essas mulheres, para que ela se sinta segura, para que ela perceba que tem possibilidades”, comenta Lorena.

Integrado no projeto Nova Rede Mulher, o aplicativo “Alerta Mulher” faz parte da rede de proteção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Coordenado pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres, a rede abrange equipes do Sapem, Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher (Cream), Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante (CAANP) e o Ônibus da Mulher.

FOTOS: Lincoln Ferreira/Sejusc