Sejel e FAF elaboram parcerias para 2019

Na manhã desta sexta-feira (11/01), a Secretaria de Estado de Juventude Esporte e Lazer (Sejel) anunciou os espaços onde serão realizados o Campeonato Amazonense de Futebol 2019: os estádios da Colina, Carlos Zamith e Arena da Amazônia.

O anúncio foi feito durante encontro entre a Sejel e a Federação Amazonense de Futebol (FAF), na sala de reuniões da Arena da Amazônia, com a presença dos gestores das três praças esportivas e pelo responsável pela manutenção da grama dos três campos.

O Campeonato Amazonense 2019 terá início no próximo dia 2 de fevereiro com a participação do Manaus Futebol Clube, Fast Club, Penarol Atlético Clube, Princesa do Solimões, Rio Negro, Nacional, Iranduba da Amazônia e Sul-América. Na estreia, O estádio Carlos Zamith receberá o confronto entre Fast e Iranduba.

“Do jeito que recebemos, com exceção do estádio da Colina, os demais não tinham condições estruturais de receber nenhum jogo do amazonense. Mas a equipe está imbuída na missão de deixar o estádio, novamente, pronto para receber equipes e torcedores Vai estar tudo pronto, com certeza”, frisou o titular da Sejel, Caio André.

*Ambulâncias -* Entre as demais solicitações de apoio feitas pelo representante da FAF, Ivan Guimarães, estão as ambulâncias, exigência legal, que muitas vezes retarda ou até impede a realização dos jogos. “Iremos ajudar no que for possível. Dentre as recomendações do governador Wilson Lima, está o fortalecimento do futebol Amazonense, inclusive o profissional”, disse o secretário.

A possibilidade de a Sejel fomentar as categorias de base (Sub-15, Sub-17 e Sub-19) do futebol amazonense está em análise, segundo informou Caio André. “Não assumimos ainda essa missão, mas estamos analisando com carinho, pois sabemos que o investimento nas categorias de base é a única solução verdadeira para que nosso futebol volte a ser competitivo de verdade”, afirmou.

