Seis pacientes recuperados da Covid-19 na Paraíba retornam a Manaus

Recuperados da Covid-19, seis pacientes, que haviam sido transferidos pelo Governo do Amazonas para continuarem tratamento em João Pessoa (PB), retornaram a Manaus na madrugada desta quarta-feira (27/01). Os pacientes desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 1h da manhã e foram recebidos por uma equipe do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

“Fomos recebidos com muito carinho, dignidade e competência no Hospital Universitário de João Pessoa. Nos recuperamos rápido devido ao tratamento eficaz que tivemos. Agradecer ao Governo do Estado do Amazonas por ter nos levado, graças a Deus vencemos essa doença maldita que está destruindo famílias. Estou muito feliz e agora é só comemorar”, ressaltou Franklin Reis, um dos pacientes recuperados.

Em João Pessoa, o grupo de pacientes contou com apoio de uma equipe multidisciplinar composta por técnicos de enfermagem, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas e médicos.

“Todos ajudaram a gente e deram apoio. Eram mais de 15 técnicos com a gente, medicamentos toda hora, refeição, fomos bem acolhidos lá. Foi uma oportunidade muito grande e eu digo aos outros pacientes que vão, porque lá vocês vão ser super bem recebidos”, recomendou Maria Lúcia Guedes, que também venceu a batalha contra a Covid-19.

Seis veículos, um para cada paciente, foram disponibilizados para conduzir os pacientes até as respectivas residências.

Parceria – A ação de transferência de pacientes do Amazonas para outros estados faz parte de uma força-tarefa criada em parceria com o Governo Federal, com o objetivo de melhorar o atendimento na rede estadual de saúde, inclusive em Manaus.

Mais de 300 pacientes já foram transferidos para os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Pará, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Acre, além do Distrito Federal.

Quando retornam, os pacientes seguem recebendo acompanhamento psicossocial de equipes técnicas do Governo do Amazonas. Ao todo, até a madrugada desta quarta-feira (27/01), 24 pacientes já haviam retornado recuperados, após tratamento em outros estados.

