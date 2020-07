Corpo de Bombeiros atende seis ocorrências de incêndio, afogamento e resgate de animais

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou seis ocorrências nesta segunda-feira (20/07), entre casos de incêndio, afogamento e resgates de animais. Os casos foram registrados em Manaus e Humaitá. Mais de 800 litros de água foram utilizados nas ações.

Na capital, as ocorrências foram nos bairros São José, Grande Vitória, Ponta Negra, São Francisco e Colônia Terra Nova. No interior, dois incêndios foram registrados no município de Humaitá.

Na zona leste, os bombeiros combateram um incêndio em pequenos barracos na feira do bairro Grande Vitória. Os militares conseguiram apagar o fogo impedindo que se alastrasse para as outras barracas que estavam próximas a um supermercado. A equipe deixou o local em segurança.

Na praia da Ponta Negra, zona oeste, a equipe dos bombeiros atendeu a uma ocorrência de afogamento. Um homem de 23 anos estava nadando em busca de uma boia quando se afastou da margem e começou a se afogar, mas a equipe conseguiu realizar o resgate. O homem foi entregue consciente a equipe médica.

Interior – Em Humaitá (distante 590 quilômetros da capital), o Corpo de Bombeiros combateu dois incêndios em área de vegetação. Na rodovia BR-230, Km 06, foram usados cerca de 800 litros de água para apagar o fogo que estava prejudicando a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local. Não houve feridos.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM