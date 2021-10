Segurança é reforçada durante a chegada da seleção brasileira de futebol em Manaus

O desembarque da seleção contou com a escolta da PRF, acompanhada da Polícia Militar do Amazonas, IMMU e Guarda Municipal

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) reforçou o policiamento durante a chegada da seleção brasileira masculina de futebol, em Manaus, na madrugada desta segunda-feira (11/09), para o jogo entre Brasil e Uruguai. O jogo acontece no próximo dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia, válido pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

De acordo com o coronel Hermes Macêdo, coordenador da operação Arena 33, o desembarque da seleção contou com a escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acompanhada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e Guarda Municipal.

“Nas instalações onde as seleções brasileira e do Uruguai estão hospedadas foi realizado o cercamento para que as pessoas não ultrapassem a área. A Polícia Militar está em frente aos hotéis das delegações para manter o controle”, disse o coronel.

Grupo Marte – ainda de acordo com o coordenador da operação, o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), da Polícia Militar, está fazendo uma varredura nos hotéis, veículos utilizados pelas seleções, aeroporto e Arena da Amazônia.

“Todos os locais utilizados pelas delegações vão passar por uma varredura minuciosa para verificar se o ambiente está totalmente limpo e seguro”, finalizou Hermes.

A Polícia Militar e o IMMU também vão reforçar a segurança nos estádios onde serão realizados os treinos da seleção brasileira. Os treinos não serão abertos ao público.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM