SEGURANÇA BALEADO HÁ ALGUNS DIAS APÓS SHOW DA CANTORA TATY PINK EM NÃO RESISTIU E MORREU NO HOSPITAL

Faleceu na manhã desta Quinta-feira, (18) na região metropolitana de Belém, o segurança Ariel Batista, 35 anos, após o mesmo, ser baleado por criminosos depois de um show da cantora Taty Pink no município de Igarapé-Miri, na região do Baixo Tocantins.

Segundo informações, a cantora Taty Pink, realizava um show em Meruú, zona rural de Igarapé-Miri, durante o show os seguranças barraram alguns homens que queriam entrar a força no evento, horas depois do show terminar, criminosos armados retornaram e começaram a disparar contra a equipe da cantora, os tiros acertaram em pelo menos quatro pessoas da equipe de Taty Pink, Wagner Freitas conhecido como “Cavalo” morreu ainda no local.

Os bandidos fugiram do local após o crime, a polícia não conseguiu prender nenhum dos assassinos até o momento.