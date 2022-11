Segundo e último dia de prova do Vestibular 2022, acesso 2023, da UEA é finalizado de forma tranquila

Nervosismo, medo e muita apreensão com o resultado. Essas são as sensações traduzidas em palavras pela candidata deficiente visual Talita Seixas, de 24 anos, que tenta uma vaga no curso de Direito por meio do Vestibular 2022, acesso 2023, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O segundo dia de provas, de Conhecimentos Específicos e Redação, ocorreu nesta segunda-feira (7/11). O gabarito oficial também será disponibilizado nesta segunda-feira, a partir das 20h, no portal da UEA (www.uea.edu.br).

Talita realizou a prova na Escola Estadual Professora Ruth Prestes Gonçalves, localizada na avenida Max Teixeira, s/n, Cidade Nova, zona Norte, e disse que deseja cursar Direito por se identificar com a área. “Sempre gostei de estar envolvida nesse mundo que, desde muito cedo, aprendi a admirar”, ressaltou.

A Escola Estadual Professora Ruth Prestes Gonçalves é uma das unidades que receberam Pessoas com Deficiência (PcDs) que concorrem a vagas no Vestibular deste ano. Segundo a coordenadora do local, Kátia Regina Menezes Mendes, o atendimento aos candidatos é realizado pela UEA, por meio da Fundação Vunesp, aplicadora das provas. A Vunesp disponibiliza intérpretes de Libras, transcritores e ledores que acompanham os candidatos inscritos e que solicitaram o atendimento especializado.

“No total, temos 28 candidatos, sendo nove com atendimento específico com o acompanhamento de um fiscal especialista nas áreas de ledor, transcritor e intérprete de Libras. O acesso ao ensino superior dos PcDs é de suma importância porque a inclusão é em todo Brasil. Neste sentido, a UEA está disponibilizando atendimento a esses candidatos”, ressaltou.

Abstenção

No primeiro dia de provas do Vestibular, a Comissão Geral de Concursos (CGC) da UEA registrou 6.979 abstenções, o que representa 25,3% do total de candidatos inscritos no processo. Já no segundo dia, foram registradas 7.772 abstenções, o que representa 28,1%.

SIS

Na terça-feira (08/11) acontecem as provas de Acompanhamento I, II e III para os candidatos do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da UEA. Os portões também serão abertos ao meio-dia e fecharão às 12h50 (horário de Manaus).

Vagas

A UEA registrou 27.631 inscritos para o Vestibular deste ano. Estão sendo ofertadas 3.735 vagas, sendo 2.241 para o Vestibular (1.146 para a capital e 1.095 para o interior) e 1.494 para o SIS (764 para a capital e 730 para o interior). Além disso, estão sendo disponibilizadas 445 vagas para PcDs e 137 vagas para indígenas.

Novas turmas

Nesta edição, a UEA destinou, ao interior, novas turmas para os cursos de Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia de Alimentos; Tecnologia em Agroecologia; Tecnologia em Produção Pesqueira; Tecnologia em Gestão Ambiental; e Tecnologia em Agrimensura.

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2022, acesso 2023, será divulgada no dia 5 de janeiro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.

FOTOS: Daniel Brito/Ascom UEA