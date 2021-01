Segundo colapso de Manaus simboliza o Brasil que já perdeu 200.000 vidas para a covid-19

Cento e dez pessoas foram sepultadas em um único dia em Manaus. A marca, 233% maior que a média de antes da pandemia, foi atingida nesta quarta-feira após quatro meses de registros de aumento no número de internações por covid-19 na cidade. Dezenove pessoas morreram em casa.

As mortes fora do ambiente hospitalar mostram o tamanho do problema: sem vagas na rede privada e com a rede pública operando com média acima de 90% de taxa de ocupação de leitos de UTI e leitos clínicos nas duas últimas semanas, a capital amazonense enfrenta a segunda onda da pandemia, iniciando o ano de 2021 na fase mais grave do plano de contingenciamento da doença: a fase roxa, onde a previsão de esgotamento de leitos de UTI é em até seis dias.

O segundo colapso de Manaus, nove meses depois de a cidade chocar o país com imagens de covas e carros refrigerados à espera de corpos em centros médicos, é símbolo do Brasil que aprendeu poucas lições na crise sanitária que já levou mais de 200.000 vidas.

Na capital do Amazonas já não há registro de vagas de leitos clínicos na rede pública ―apenas no setor oncológico e maternidades. Há 16 vagas em UTI para uma população de 2,2 milhões de habitantes.

A situação ainda é pior no vasto interior do Estado, que não tem nenhuma unidade de terapia intensiva (UTI). Mesmo com a longa crise, nenhum novo leito permanente foi criado.

O Governo Wilson Lima (PSC) apenas vem remanejando vagas de outros setores, para críticas de setores médicos, e até hospitais em obras recebem pacientes acima da capacidade. As autoridades também já descartaram a construção de novos hospitais de campanha.

Crianças entre as internações graves

A segunda onda castiga a cidade de maneira inédita ejoga por terra a perspectiva de que a chamada imunidade coletiva ou “imunidade de rebanho”, quando a doença se espalha de tal forma em uma zona que impede ou reduz ao mínimo a transmissão do vírus. Foi em 4 de janeiro que Manaus bateu o recorde de hospitalizações de pessoas com covid-19 em um único dia: 183 internações. Até mesmo as crianças, até então poupadas, estão registrando casos graves: atualmente 11 estão internadas, sendo quatro delas em UTI.

Para tentar aplacar a demanda, hospitais adotaram um sistema de triagem em tendas montadas na área externa, mas isso tem provocado constantes reclamações por parte de familiares e pacientes. Apesar de não ser a primeira vez que a fórmula é aplicada, a desorganização e a falta de informação, sem qualquer identificação por meio de ficha ou ordem de chegada, gera tumultos. Idosos com relatos de falta de ar chegaram ter que esperar quase 50 minutos enquanto outros pacientes passavam à frente, conforme constatou a reportagem em um hospital localizado na zona centro-sul no início desta semana.

“Minha mãe estava com a saturação [de oxigênio] em 80%, foi levada direto para a internação, só que acabou indo sem documento, sem nada. Estou preocupada, mas já avisaram que hoje não terá informações. A gente tem que dar a sorte de sair alguém aí de dentro e implorar para ajudar”, conta Alcilene de Jesus, 34, enquanto aguardava do lado de fora num local com bancos e dois banheiros químicos.

Fonte: El País/STEFFANIE SCHMIDT