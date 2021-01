Segunda remessa da Coronavc será para vacinação de 15,1 mil idosos de 70 a 74 anos e mais de 6 mil trabalhadores da saúde

O Governo do Amazonas recebeu, na última segunda-feira (25/01), do Ministério da Saúde, 44.600 doses da vacina Sinovac/ Butantan, a Coronavac. O diferencial dessa remessa é que as vacinas vieram em frascos com dez doses, enquanto na primeira eram doses unitárias.

Segundo a Nota Informativa número 03, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), as doses serão entregues para 15.167 idosos com idade entre 70 e 74 anos e 6.013 trabalhadores em saúde, além das reservas técnicas.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o total de trabalhadores de saúde no Amazonas é de 96.575 pessoas.

As doses serão distribuídas da seguinte maneira: 12.627 (12.026 mais 601 de reserva técnica) para trabalhadores em saúde; 31.851 (39.334 mais a reserva técnica de 1.517) para idosos entre 70 e 74 anos.

No ajuste de doses e frascos, o total a ser enviado aos municípios foi de 44. 490 doses, por necessidade de arredondamento decimal, o que corresponde a 4.449 frascos. Os 11 frascos restantes estão na FVS.

Trabalhadores da saúde – Na primeira remessa da Coronavac foram vacinados 29.361 profissionais. Na reserva adicional foram vacinados 4.150 profissionais. Na segunda remessa da vacina AstraZeneca foram vacinados 30.820.

Com os dessa segunda remessa de Coronavc, o total chega a 76.958 profissionais, o equivalente a 79,68% dos trabalhadores em saúde do Amazonas.

FOTOS: Arthur Castro/Secom