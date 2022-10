Segunda ponte cai na BR-319; equipes do Dnit investigam causa do desabamento

Parte da ponte situada no quilômetro 12 da BR-319 caiu no início da noite desse sábado, 8, no município de Careiro da Várzea (a 88 quilômetros de Manaus). Neste domingo, 9, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, por meio de nota, que as equipes investigam as causas do ocorrido para a elaboração do laudo técnico. Não houve feridos.

Essa é a segunda ponte que cai na rodovia em menos de 15 dias. No último dia 28 de setembro, a ponte sobre o Rio Curuçá desabou e deixou, ao menos, 4 pessoas mortas e 14 feridas. Uma ponte provisória está sendo construída no local.

Ainda na tarde do sábado, 8, o policial militar, Israel Amorim, 39, contou estava a caminho de Manaus, quando ele e outros moradores ouviram ruídos vindo daquela estrutura.

“Eu tenho um sítio no Careiro e foi nessa vinda para Manaus, por volta das 16h, que paramos para ver a situação da ponte. Um dos pilares estava comprometido e quando vimos, a estrutura começou a estalar. Só não passamos porque ela já estava interditada e eu acabei vindo para Manaus de canoa”, disse o PM.

O vigilante Frankson Pantoja, 46, chegou a passar pela ponte por volta de 12h desse sábado, 8. Na volta do trabalho, o local já estava interditado e também teve que encarar o percurso de canoa. “Eu estava próximo à ponte, às 17h. Tentamos passar, mas já estava interditada, com uma rachadura. Deu para ver que a viga estava escapulindo”, disse ele.

Governo do Amazonas à disposição

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), se manifestou por meio do Twitter na noite desse sábado, 8, afirmando que em conversa com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi informado que a ponte já estava interditada e que não há feridos:

“Acabo de falar com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, sobre a ponte do quilômetro 12, da BR-319, que desabou agora à noite. Ela já estava interditada e não há notícia de feridos”, disse a publicação do governador.

Em outro tweet, Wilson Lima disse que uma equipe do governo federal deve avaliar a estrutura ainda neste domingo, 9, e colocou o Executivo estadual à disposição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no que for necessário.

“Amanhã, mais uma equipe do Governo Federal chega ao Amazonas para avaliar como resolver o acesso na área. Mais uma vez, o Estado está à disposição do Dnit para ajudar no que for preciso”, salientou na publicação.