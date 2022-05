Segunda etapa do concurso público do Corpo de Bombeiros do Amazonas tem mais de 400 ausentes

Provas discursivas e de redação realizadas neste sábado (21/05) são de caráter eliminatório e classificatório

A segunda etapa do concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), realizada neste sábado (21/05), em Manaus e nos municípios de Humaitá, Parintins e Tabatinga, registrou 489 ausentes, cerca de 12% do total de candidatos aptos, para as provas discursiva e redação.

Em Manaus, dos 3.770 candidatos aptos, 415 não compareceram para realizar as provas. Em Humaitá, 56 dos 268 faltaram. Parintins, 9 dos 81 inscritos não chegaram para realizar as provas; e, em Tabatinga, 9 dos 73 candidatos não compareceram.

O coordenador de logística da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação das provas de redação e discursiva, Victor Terence, disse que a taxa de ausentes foi baixa nesta segunda etapa.

“Doze por cento é uma taxa boa e baixa. Dentro do esperado, por se tratar de uma segunda fase”, explicou Victor.

Nesta segunda etapa, 4.192 pessoas estavam aptas para concorrer a uma das 53 vagas para 2º tenente e 400 vagas para soldado bombeiro militar.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, ao lado de seu Estado Maior-Geral, esteve acompanhando de perto a abertura dos portões, às 13h30, e disse estar esperançoso com a aprovação dos novos futuros militares que em breve deverão ingressar na corporação.

“São 400 novos soldados e 53 novos oficiais. Isso vai dar um ‘gás’ muito importante para as atividades diárias da corporação”.

Muniz também destacou que, com o ingresso dos novos bombeiros militares, haverá possibilidade de se criar novos postos na capital e no interior do estado.

As provas discursiva e de redação realizadas neste sábado são de caráter eliminatório e classificatório. O resultado preliminar desta segunda fase está previsto para ser divulgado no dia 14 de julho, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21.

A terceira fase do concurso do CBMAM será o de Avaliação de Títulos, prevista para o dia 4 de julho deste ano.

FOTOS: Divulgação/CBMAM