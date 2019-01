Sefaz-AM e Seduc-AM garantem pagamento da data-base para servidores da Educação

O Governo do Estado vai pagar o reajuste de 9,37% da data-base dos servidores da Educação. A informação foi confirmada, neste sábado (5/1), pelo secretário de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), Alex Del Giglio, e reafirmada pelo futuro secretário de Estado de Educação (Seduc- AM), Luiz Castro. O pagamento é um compromisso do governador Wilson Lima com a categoria.

A data-base será ‘rigorosamente respeitada’ e todos os profissionais da Educação receberão, ainda este mês, a diferença adicional em seu contracheque, segundo Luiz Castro, que assume como titular da secretaria até o fim deste mês, após o término do mandato de deputado estadual.

“O reajuste virá na folha deste mês, fazendo com que a remuneração tenha esse justo e merecido ganho. As ‘fakenews’ que espalham nas mídias sociais não farão efeito diante da realidade dos fatos: professores, pedagogos e os demais servidores da Educação, no interior e na capital, serão respeitados”, afirmou Castro.

A informação desmente a notícia que se tentava espalhar de que não haveria o pagamento. A notícia falsa tomou como base um trecho do relatório, entregue pela equipe de transição, que indicava os riscos do futuro Governo na área, mas omitia os trechos onde são colocadas as ações mitigadoras apresentadas pela equipe da Educação para que o pagamento fosse feito.

Segundo a Sefaz-AM, o pagamento será feito como prioridade pelo novo Governo, que tem no orçamento estadual para 2019 um déficit com despesas de pessoal na ordem de R$ 600 milhões.

Fonte: Blog da Floresta