Seduc-AM abre matrículas para novos alunos com deficiência

Sistema estará disponível a partir da meia-noite do dia 14 de janeiro

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc-AM) inicia, na próxima segunda-feira (14/01), o período de matrículas para a modalidade de Novos Alunos com Deficiência, de forma online e presencial em todas as escolas da rede pública do Amazonas.

Para os novatos, é necessário que o pai/mãe ou responsável legal pelo aluno realize o cadastro no site https://reserva.matriculas.am.gov.br e, posteriormente, cadastre os dados do aluno. Em seguida, é preciso buscar vagas na rede pública, encontrar a escola de sua preferência e fazer a reserva.

A confirmação da vaga acontece de forma presencial, na instituição escolhida e deve ser feita em até três dias úteis. Após esse período, se a vaga não for confirmada na escola, será cancelada e volta para o sistema de ampla concorrência.

“É importante lembrar que a Seduc-AM não faz atendimento de matrícula e a reserva precisa ser confirmada de forma presencial em até três dias úteis. O cadastro pode se feito também pelo smartphone, sem necessidade de baixar qualquer aplicativo, a partir de 00:01 do dia 14”, salientou a coordenadora de Matrícula da Secretaria, Irlanda Araújo.

*Inclusão -* Quem não puder fazer a reserva pela internet pode ir a qualquer escola da rede pública de Ensino, tanto na capital quanto nas unidades estaduais do interior do Amazonas.

“Todas as escolas da rede pública estadual são inclusivas. Ou seja, todas as instituições de ensino recebem alunos com deficiência”, assinalou a coordenadora de Educação Especial (CEE), Lenice Salerno. “Os alunos com deficiência têm apoio no contraturno para melhorar seu desempenho escolar. O estímulo acontece a partir das análises das atividades diárias”, completou.

*Lista de documentos -* No ato do cadastro online, é preciso informar que é Pessoa com Deficiência (PcD) e, no presencial, levar os seguintes documentos:

– Comprovante de escolaridade original – guia de transferência ou histórico escolar ou ainda declaração de transferência com validade de 30 dias.

– Certidão de nascimento (original e cópia).

– CPF e RG (original e cópia) – do responsável pelo aluno menor de idade, obrigatório para os alunos do ensino médio e para os alunos maiores de 18 anos de qualquer ensino.

– Comprovante de residência (cópia) – fatura de água, energia elétrica ou de telefone do último mês que anteceder a matrícula.

– Cartão de vacinação (cópia).

– Duas fotos 3X4 recentes.

– Documento de identificação (com foto) do responsável pela matrícula (original e cópia).

– Se maior de idade, documento oficial de identificação com foto (caso o documento não seja apresentado no ato da matrícula, será dado um prazo para apresentação do mesmo na secretaria da escola)

*Educação Especial -* A Seduc-AM busca promover uma educação inclusiva disponibilizando vagas em toda a rede pública estadual para Pessoas Com Deficiência (PCD). Além disso, a rede dispõe de unidades com educação especial. São elas:

E.E. AUGUSTO CARNEIRO DOS SANTOS – específica para alunos com deficiência auditiva/surdez e surdo cegueira. Funciona com o Ensino Fundamental nos turnos matutino (1º ao 5º ano) das 7h às 11h e vespertino (6º ao 9º ano e EJA 1º segmento) das 13h às 17h15.

Rua São Lourenço da Silva Braga, 155 Centro/ Ponto de referência: Próximo à Praça Jefferson Peres

OBS.: Funciona como anexo da Escola Estadual Diofanto Vieira Monteiro.

Email: [email protected]

E.E. JOANNA RODRIGUES VIEIRA – específica para alunos com deficiência visual (cegos e com baixa visão).

Funciona nos turnos matutino (das 7h às 11h) e vespertino (das 13h às 17h15) com Educação Infantil (estimulação precoce de 0 a 3 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Rua Lourival Muniz, Nº 525 Bairro da Gloria / Ponto de referência: Próximo à Praça da Glória

Email: [email protected]

E.E. MANOEL MARÇAL DE ARAÚJO – específica para alunos com deficiência intelectual, autismo ou com paralisia cerebral. Funciona nos turnos matutino (das 7h às 11h) e vespertino (das 13h às 17h) com Educação Infantil (estimulação essencial) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).

Rua Parintins, s/nº, Cachoeirinha / Ponto de referencia: entre a rua Urucará e Maués.

Email: [email protected]

E.E. DIOFANTO VIEIRA MONTEIRO – específica para alunos com deficiência intelectual,Síndrome de Down e autismo. Funciona nos turnos matutino (das 7h às 11h) e vespertino (das 13 horas às 17h15) com EJA especial e oficinas pedagógicas.

Rua São Lourenço da Silva Braga, 155 Centro/ Ponto de referencia: Próximo à Praça Jefferson Peres

Email: [email protected]

*FOTO:* DIVULGAÇÃO/SEDUC-AM