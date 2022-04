Sedecti representa Governo do Amazonas em reunião do CAS que aprovou aporte de R$ 610 milhões ao PIM

Em sua primeira participação na reunião do CAS como secretário de Estado, Angelus Figueira afirmou que o Governo do Amazonas trabalha para manter a competitividade do PIM e preservar milhares de empregos

O titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Angelus Figueira, representou o governador do Amazonas, Wilson Lima, na reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), ocorrida de forma virtual nesta quinta-feira (28/04). A 303ª Reunião Ordinária, aprovou 34 projetos que preveem investimentos de aproximadamente R$ 610 milhões para o Polo Industrial de Manaus (PIM), e a geração de 1.048 novos postos de trabalho.

Em sua primeira participação na reunião do CAS como secretário de Estado, Angelus Figueira afirmou que o Governo do Amazonas tem buscado uma solução junto ao Governo Federal para preservar a competitividade do modelo Zona Franca de Manaus e tranquilizar milhares de trabalhadores do Polo Industrial de Manaus.

“Acompanhamos a fala do presidente Jair Bolsonaro e acreditamos que possamos equacionar essa questão que angustia todo povo amazonense. O Estado do Amazonas mantém uma cobertura vegetal de mais de 97% e depende 100% deste modelo. Nós compreendemos que a geração de outras alternativas deva ocorrer, mas precisamos de mais tempo. A economia do Amazonas é centrada nesta questão. Este é um modelo exitoso do ponto de vista econômico-social, mas ambiental também”, disse Figueira.

Pauta – Entre os projetos constam 34 projetos industriais, de serviços e agroindustriais aprovados na 303ª Reunião do CAS, 13 são de implantação de novas produções e 21 de diversificação, ampliação ou atualização. Exemplo disso é a iniciativa da empresa Evadin Indústrias Amazônia Sociedade Anônima, para a produção de terminal e captura de dados (transações comerciais), com expectativa de investimentos da ordem de R$ 86 milhões.

Outro destaque é o da fabricante Brudden da Amazônia para a produção de motocicletas elétricas e investimentos previstos de R$ 4,6 milhões.

A empresa Flextronics da Amazônia prevê investimento de R$ 231 milhões e geração de 366 postos de trabalho, com a fabricação de placa de circuito impresso montada, de uso em informática.

A reunião foi presidida pela secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino, e contou com a participação do superintendente da Suframa, Algacir Polsin.

FOTOS: Divulgação/Suframa