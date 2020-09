Secretário nacional de Pesca reafirma ao governador Wilson Lima compromissos do Governo Federal com o setor

Durante visita à Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na última sexta-feira (18/09), o secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, reforçou junto ao governador Wilson Lima o compromisso do Governo Federal com o fomento ao setor no Amazonas.

O secretário faz parte da comitiva federal que veio a Manaus para o lançamento do programa estadual de retomada da atividade turística. Na ocasião, Jorge anunciou que o Ministério da Agricultura realizará um workshop sobre pesca esportiva na inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, ainda neste ano.

“Estou aqui com o secretário de Pesca, ele visitou também a segunda etapa do Vasco Vasques e já assumiu um compromisso com o estado do Amazonas de, na inauguração, realizar um evento de pesca. Esse é um segmento que cresce muito, principalmente aqui no Amazonas tem um apelo muito grande, sobretudo aqui no Rio Negro”, frisou Wilson Lima, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Jorge Seif Júnior também destacou os avanços no projeto de reativação do Terminal Pesqueiro Público (TPP), em Manaus, que vai valorizar e dar mais infraestrutura ao comércio de pescado na capital.

“Aquela obra está ali no Porto de Manaus e há muito tempo que os pescadores estão à espera de que aquilo efetivamente funcione e seja um espaço para armazenar o pescado, e não funciona, vai funcionar agora”, afirmou o governador Wilson Lima.

Segundo o secretário de Aquicultura e Pesca, o Governo Federal já iniciou os estudos de viabilidade para buscar parcerias privadas no empreendimento.

“Viemos na semana passada com todo o apoio da sua equipe, com o Ministério da Economia, que vai ceder isso para a iniciativa privada”, informou ele, ressaltando, ainda, os trabalhos para o fortalecimento do manejo do pirarucu no Amazonas.

Foto: Maurilio Rodrigues/Secom