Secretário de Segurança Pública recebe tropa da Força Nacional e alinha ações de combate às queimadas

O secretário de Segurança Pública, general Mansur, recebeu o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), durante uma solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (06/09), no batalhão da Polícia Militar da cidade. A Força Nacional chega ao estado no âmbito da operação Guardiões do Bioma, do Governo Federal, e vai atuar de maneira integrada com o efetivo da operação Tamoiotatá, do Governo do Amazonas.

Além de receber a tropa que vai auxiliar os agentes de segurança estaduais nos combates às queimadas no sul do Amazonas, o general Mansur também alinhou estratégias e ações do sistema de Segurança, no município.

Ao todo, 28 agentes da Força Nacional desembarcaram em Humaitá, a pedido do governador do Estado, Wilson Lima, para auxiliar o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no combate aos focos de incêndios e queimadas, recorrentes nessa época do ano.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, os agentes da Força Nacional que chegam a Humaitá vão ampliar os trabalhos já realizados na cidade para o combate aos crimes ambientais.

“O objetivo principal é recepcionar a Força Nacional, que é formada por bombeiros de diversos estados. Veio (a Força Nacional) a pedido do governador junto ao Ministério da Justiça para reforçar a operação Tamoiotatá no sul do estado do Amazonas. E também, para aproveitar a visita, vou visitar os locais onde estamos operando. Nós aumentamos o efetivo da Tamoiotatá, adquirimos equipamentos”, garantiu Mansur.

O secretário de Segurança esteve na Delegacia de Polícia Civil do município, na Prefeitura de Humaitá, no comando do Corpo de Bombeiros e na sede do Ipaam.

FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM

