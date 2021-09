Secretário de Segurança Pública participa de solenidade de passagem de comando da 12ª Região Militar

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur, participou da solenidade de passagem de comando da 12ª Região Militar. O general de divisão Édson Skora Rosty passou o comando da 12ª RM para o general de divisão Omar Zendim na noite da quarta-feira (08/09), durante cerimônia realizada no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), localizado no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

De acordo com Mansur, o novo comandante é um grande conhecedor da Amazônia, e a parceria entre o Exército e a Segurança Pública do Amazonas deve continuar principalmente em operações que envolvam as áreas de fronteira.

“Está previsto no nosso Exército Brasileiro que, a cada dois anos ou um ano e meio, tenha essa substituição. A 12ª Região Militar é um grande comando administrativo e que tem uma grande missão, porque é o braço logístico de todo o Comando Militar da Amazônia. O comando é responsável por quatro estados, que são Roraima, Rondônia, Acre e aqui no Amazonas. A Região Militar tem grande importância porque leva suprimentos, manutenção, transportes e recursos humanos na fronteira que vai desde Roraima até o Acre”, afirmou o general.

Ao final da cerimônia, os oficiais do Estado-Maior e comandantes das Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) e vinculadas se perfilaram na saída do Corpo da Guarda como última homenagem ao então comandante da unidade militar, general Édson.



FOTOS: Tarcísio Heden/SSP-AM