Secretário de Segurança participa de reunião de alinhamento para operação eleição em Coari

Durante o encontro, foram tratados assuntos relacionados às ações de segurança no município para o pleito

O secretário de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, participou, na manhã de hoje (03/11), de uma reunião de alinhamento para tratar da operação eleição no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

O pleito está marcado para ocorrer em dezembro. O encontro ocorreu na sede do Tribunal do Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) e foi conduzido pelo presidente do órgão, desembargador Wellington José de Araújo.

A operação eleição foi deflagrada no município na manhã de terça-feira (02/11). A cidade recebeu reforço de equipes policiais dos batalhões especializados, como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Força Tática, que devem ficar na cidade até as eleições.

De acordo com o general Mansur, o encontro teve por objetivo o alinhamento do esquema de segurança montado no município para garantir um pleito sem ocorrências no que tange à segurança pública. O secretário informou ainda sobre a operação que está acontecendo na cidade para coibir crimes.

A reunião contou com a presença de representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop).

FOTOS: Divulgação/SSP-AM