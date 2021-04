Secretário de Saúde do Amazonas toma posse na diretoria do Conass

O secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, tomou posse, nesta quarta-feira (28/04), como membro do Conselho Fiscal do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Brasília (DF). Marcellus foi escolhido para integrar a nova diretoria do Conass no biênio 2021-2022 em eleição realizada durante assembleia no dia 24 de março.

“É motivo de orgulho e honra muito grande representar o Estado do Amazonas no Conselho, que tem se mostrado tão importante na coordenação, apoio e na união dos estados no combate à pandemia. Passando esse período, o Conass será ainda mais forte e na importância de termos o Sistema Único de Saúde (SUS) coeso para aplicar o seu conceito em todos os estados brasileiros”, afirmou o secretário.

Marcellus ressaltou a importância da presença de amazonenses nos espaços de decisão nacional. “Temos a oportunidade de mostrar que o Amazonas é um estado diferenciado no território brasileiro. Além de ser o maior estado, temos dificuldades imensas e muito diferentes das demais regiões do país. As dificuldades da Amazônia nos trazem maiores desafios. O Conass e o SUS têm que ter um olhar diferenciado tanto para região quanto para os brasileiros que vivem nesta região”, enfatizou o secretário.

Também foi reconduzido ao cargo o presidente do Conass, Carlos Eduardo Lula, secretário de Saúde do Maranhão. Além da posse da nova diretoria e do Conselho Fiscal, os secretários de saúde participaram da 4ª Assembleia do Conass.

Veja a composição da diretoria que tomou posse nesta quarta-feira (28/04):

Presidente

Carlos Eduardo de Oliveira Lula (SES/MA)

Vice-presidente da Região Nordeste – André Longo (SES/PE)

Vice-presidente da Região Centro-Oeste – Ismael Alexandrino Júnior (SES/GO)

Vice-presidente da Região Sudeste – Nésio Fernandes de Medeiros Junior (SES/ES)

Vice-presidente da Região Sul – Beto Preto (SES/PR)

Vice-presidente da Região Norte – Juan Mendes da Silva (SES/AP)

Conselho Fiscal – Titulares

Fernando Rodrigues Máximo (SES/RO)

Geral Resende (SES/MS)

Marcellus Campêlo (SES/AM)

Conselho Fiscal – Suplentes

André Motta Ribeiro (SES/SC)

Cipriano Maia de Vasconcelos (SES/RN)

Mércia Feitosa (SES/SE)

Representante do Conass na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Fábio Baccheretti Vitor (SES/MG)

Luiz Edgar Leão Tolini (SES/TO)

Representantes do Conass no Conselho Consultivo da Anvisa

Arita Gilda Hübner Bergmann (SES/RS)

Fábio Vilas Boas (SES/BA)

Secretário Executivo

Jurandi Frutuoso

FOTOS: Divulgação/Conass