Secretário de Saúde do Amazonas acompanha visita do Ministro da Educação ao HUGV

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM), médico Anoar Samad, acompanhou, nesta sexta-feira (13/08), a visita do titular do Ministério da Educação (MEC), Milton Ribeiro, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), vinculado ao MEC e à Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, mantém convênio de contratualização, firmado no dia 16 de dezembro de 2020, entre o Estado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que administra o HUGV, para ampliação da oferta de leitos, consultas ambulatoriais e cirurgias no hospital.

O secretário Anoar Samad ressaltou a importância dessa parceria para o fortalecimento da rede de saúde do Amazonas. “HUGV é um hospital estratégico e hospital-escola com excelentes profissionais. O hospital tem um espaço muito grande e pode ajudar a rede estadual de saúde encaminhando os pacientes, em cirurgias e na alta complexidade. Precisamos aumentar essa parceria. Já montamos grupos de trabalho e até a primeira quinzena de setembro teremos novidades. Estamos alinhados nessa parceria que irá beneficiar muito a população do Amazonas”, afirmou o Dr. Anoar Samad.

Loading...

O presidente da EBSERH, Oswaldo Ferreira; o superintendente do HUGV, Jucimar Carneiro Nunes; o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte; o reitor da Ufam, Sylvio Puga; deputado federal Átila Lins; e representantes da área técnica da SES-AM, do MEC e da EBSERH; participaram da visita à unidade hospitalar.

O HUGV é uma unidade referência para o atendimento de alta complexidade cardiovascular, cirurgia vascular, nefrologia, neurologia, neurocirurgia e cirurgia oncológica. O hospital também oferece cerca de 70 serviços em especialidades médicas como traumatologia, ortopedia, oftalmologia, pneumologia, hemoterapia, endocrinologia, patologia, urologia, entre outras.

FOTO: Rodrigo Santos/SES-AM