Após reunião ocorrida nesta manhã com o prefeito Dedei Lobo, o Secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Alexandre Perote, decidiu pedir desligamento do cargo, para tratar de assuntos particulares. Segundo informações a decisão foi tomada em consenso com o gestor municipal.

Não houve desentendimento e sua exoneração já foi oficializada, devendo sair em diário oficial do município.

Nossa redação entrou em contato com o gestor municipal, se a informação procedia, ele nos confirmou e reafirmou que não há atrito nenhum pelo fato.

Alexandre Perote é o vice-prefeito e seguirá em parceria, ajudando o município de Humaitá.