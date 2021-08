Secretarias estaduais de Segurança, Administração, Educação e Desporto e a PGE têm novos titulares

Mudanças foram anunciadas pelo governador Wilson Lima durante reunião com secretariado

As Secretarias de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), de Educação e Desporto, de Administração e Gestão (Sead) e a Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) passam a ter novos titulares a partir desta terça-feira (03/08). As mudanças foram anunciadas pelo governador Wilson Lima hoje durante reunião com secretariado na sede do Governo, na zona oeste de Manaus.

Na reunião, o governador agradeceu o empenho de cada gestor no comando de suas pastas e afirmou que os trabalhos continuam e que o principal objetivo continua sendo o de melhorar a qualidade de vida do povo amazonense.

“Nós temos gente qualificada. Todos nós aqui estamos no Governo por um objetivo, que é dar uma contribuição para a sociedade amazonense. Todo mundo que está aqui tem esse comprometimento. Eu vejo nos olhos de vocês, quando converso com vocês, eu sei a origem de cada um de vocês e sei que vocês estão aqui porque confiam na minha boa intenção e sou muito grato por vocês estarem comigo, por enfrentarem esse desafio”, frisou o governador Wilson Lima.

Segurança e Educação – As mudanças seguem critérios técnicos e devem manter a trajetória de avanço na implantação das políticas públicas do Governo do Estado. Assume o comando da SSP-AM, o general de divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur, substituindo o coronel Louismar Bonates, que deixa o cargo por motivos de saúde.

“Governador, quero agradecer a confiança que o senhor teve em me colocar em um cargo tão difícil, mas tão honroso, que é comandar a segurança pública do nosso estado”, disse Bonates ao destacar alguns dos avanços da segurança pública, como a melhoria em infraestrutura e equipamentos para as forças de segurança.

Ele adiantou que este mês serão entregues lanchas para o transporte de tropas para o interior. “Agora os municípios polo vão poder deslocar para comunidades mais distantes e longínquas, levar policiamento para aqueles locais”, afirmou Bonates ao também ressaltar os resultados da Base Arpão e do Rocam Motos, que reforçam policiamento na capital e interior.

O general Mansur, que agora assume a SSP-AM, reforçou a importância da gestão de Bonates para o estado e se comprometeu em garantir a excelência dos resultados.

“Para mim também vai ser uma honra compartilhar e trabalhar com esse seleto grupo que o senhor (governador) tem aqui, de secretários, de dirigentes das entidades da administração indireta. Então vai ser uma honra muito grande poder compartilhar e agregar trabalho junto com todos os senhores, todas as senhoras”, afirmou Mansur.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto passa a ter o comando de Maria Josepha Penella Pêgas Chaves, conhecida como Kuka Chaves, que até então coordenava a Unidade de Gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas (Padeam). Ela substitui Luis Fabian Barbosa, que assumirá o cargo de secretário de Governo.

Kuka Chaves afirmou que a Seduc dará continuidade aos avanços de forma integrada. “Eu só quero que o senhor (governador) tenha em mim a certeza de que eu darei o meu melhor juntamente com toda a garra, espírito de luta e de conquista, que consigamos sim efetivar todos os planos já traçados pelo senhor, pelo secretário Fabian e toda a equipe da educação”, disse a gestora.

“Fazer educação é algo que não traz resultados imediatos, um investimento no futuro. Nenhuma administração caminhou tanto no passado recente do nosso estado como essa. Eu posso dizer que deixo a Secretaria de Educação com alegria extrema. Conseguimos caminhar na Seduc algo que não há precedentes”, afirmou Luis Fabian.

Administração – Após a saída, a pedido, de Inês Carolina Simonetti Cabral, assume a Sead, de forma interina, Fabrício Rogério Cyrino Barbosa, então secretário executivo de Gestão de Bens Patrimoniais e Gastos Públicos da pasta.

“Nós conseguimos reduzir em R$ 45 milhões oscustos com combustíveis, aumentar em 896% a oferta de cursos da escola do servidor público, mesmo na pandemia. Conseguimos fazer o inventário, algo que o Estado não realizava há muito tempo e arrecadando mais de R$ 2 milhões. Conseguimos muitas melhorias com auditorias na folha de pagamento. Tornamos nosso estado digital e isso fica marcado na sua gestão como um grande feito”, disse Inês em breve balanço da sua gestão.

Fabrício considera a nova função um desafio e agradeceu ao governador a oportunidade. “Como a secretária disse, a Sead é uma área meio porque não está diretamente ligada ao público. Então o nosso trabalho costuma ser muito solitário, mas de extrema importância, que a gente dá o suporte e faz a máquina andar, para que todos vocês possam trabalhar e entregar cada vez mais serviços ao cidadão”.

PGE-AM – Assume o comando da PGE-AM, no lugar de Jorge Pinho, o procurador Giordano Bruno Costa da Cruz. Jorge Pinho, que já chefiou a PGE-AM por três vezes, disse que aceitou o desafio perto de se aposentar e ressaltou que se orgulha em ter contribuído no processo de contratação direta dos 3 mil técnicos de enfermagem que atuam nas unidades da rede de saúde.

“Nós passamos, em 2019, uma questão que incomodava muito, que era a situação dos técnicos de enfermagem. O governador, que sabe dizer sim aos bons projetos, aceitou fazer a migração dos técnicos de enfermagem para dentro da folha de pagamentos do Estado. Foi o que eu considero água na fervura em relação às demandas dos técnicos de enfermagem. Foi um grande avanço, o governador acertou em cheio”, disse Jorge Pinho.

Ao ser anunciado para o cargo, o procurador Giordano Cruz declarou que todos os problemas das secretarias são resolvidos com a boa política e se colocou à disposição do secretariado para o trabalho em conjunto.

“Nós estamos aqui com um desafio enorme. O governador e o secretário querem chegar a um destino e a gente na PGE está à disposição para mostrar os caminhos possíveis e o ônus e o bônus de cada escolha. Contem comigo de manhã, de tarde e de noite”, disse Giordano.

Secretário de Governo – Luis Fabian assumirá o cargo de secretário de Governo após remanejamento e mudança de nomenclatura de cargos. Dessa forma, o cargo de secretário-geral da Unidade Gestora da Cidade Universitária passará a denominar-se secretário de Governo e será remanejado para o Gabinete Pessoal do Governador.

Wilson Lima anunciou que Luis Fabian assume o novo cargo e coordenará projetos estratégicos da administração estadual. “Sou de uma família de educadores, sou professor e me orgulho muito de ter podido estar à frente da educação, mas esse chamado, essa convocação, essa missão nova que o senhor me dá me enche muito mais de orgulho e saiba que vou me dedicar de corpo e alma a ela”, afirmou Fabian.

Fotos: Diego Peres/Secom