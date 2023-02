SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS RECEBEU HOJE DUAS VIATURAS NOVAS EM HUMAITÁ

Criada em 2011 ainda no primeiro mandato do prefeito Dedei Lobo, a secretaria é a única do interior do Amazonas e a segunda criada no Brasil.

O prefeito destacou a importância da pasta, afirmando que o tratamento especial é o reflexo da boa convivência das etnias em nossa região.

“O mundo precisa reconhecer nosso povo originário do Amazonas, minha gestão sempre deu total apoio aos amigos indígenas, e hoje anos depois, posso afirmar que fizemos a coisa certa anos atrás, e que momentos emblemáticos como o de hoje, duas viaturas, reforçam a logística da secretaria municipal, que comemora e agradece o governo, e os deputados, por serem parceiros com ajudas aos nossos irmãos da floresta”. Finalizou o gestor.

