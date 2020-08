Secretaria Municipal de Cultura em Humaitá vai cadastrar artistas e empresas, que deixaram de exercer suas atividades em face ao COVID-19

A prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Juventude – SEMCULTJ Realizará um cadastramento em benefício à toda a Classe Artística de nosso município, juntamente com todas as Associações, Agremiações, Empresas e microempresas, Cooperativas e Instituições que tiveram as suas atividades interrompidas por foças do isolamento social (COVID-19).

O objetivo é realizar um mapeamento Artístico em Base a Lei Aldir Blanc,nº 14.017/2020, para auxiliar os trabalhadores da cadeia produtiva da cultura.

O guia prático apresenta detalhes sobre o auxílio emergencial para artistas e espaços culturais, como valores, quem poderá se beneficiar e o que precisa ser comprovado; e também sobre a determinação da lei para realização de editais, chamadas públicas, prêmios, entre outros instrumentos convocatórios.

O cadastramento acontecerá na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e juventude, a partir de 28 de agosto até o dia 08 de setembro de 2020, nos horários de 08h00 as 14h00hs.

Maiores informações liguem 97 98402 9198 ou 97 98436 0180.