Secretária de Educação, Kuka Chaves, é homenageada com a medalha Ruy Araújo, na Aleam

A homenagem foi feita durante Sessão Especial, nesta quinta-feira (19/05), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, recebeu a medalha Ruy Araújo, a maior comenda concedida pelo Legislativo Estadual. A homenagem foi feita durante Sessão Especial, nesta quinta-feira (19/05), no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A comenda foi concedida conforme aprovação do Projeto de Resolução 17/2022, de autoria do deputado estadual doutor Gomes, subscrita pelo deputado estadual Felipe Souza.

Há nove meses à frente da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves acumula experiência no setor público, no qual já atua há 36 anos. Para ela, a medalha é o reconhecimento de muita dedicação e profissionalismo.

Em seu discurso, a secretária agradeceu ao governador Wilson Lima pela oportunidade de comandar a pasta.

“Hoje passa um filme na minha cabeça dos 36 anos de vida pública, dedicada ao estado do Amazonas. Eu acredito que as maiores atribuições de um cargo de gestor, acima de toda a responsabilidade, é fazer entregas, mudar a vida daqueles que precisam, trabalhar com muito amor, dedicação, determinação e realmente modificar a vida daqueles que mais necessitam” afirma a homenageada.

Kuka pontuou, ainda, que na Secretaria de Educação, os desafios são diários, e que o principal desafio é levar uma educação de qualidade, fazer com que estudantes tenham, de fato, um aprendizado, diminuindo as lacunas e proporcionando oportunidades para um futuro profissional para todos os que hoje estão sendo atendidas pela rede estadual de ensino.

Ela frisa que a veia do serviço público foi herdada de seu pai, que também teve vasta atuação na esfera estadual e a quem dedica a honraria.

“Acredito que essa medalha se estende a todos aqueles que navegaram comigo durante as 24 pastas que passei, nas esferas federal, municipal e estadual, porque ninguém faz nada só. Então, a eles eu dedico essa honraria, como também à minha família, principalmente, a Deus, que me concedeu e também ao governador Wilson Lima, que foi uma pessoa de suma importância nesse momento, que acreditou, que me convidou e acreditou nessa oportunidade em realizar um grande trabalho na educação do estado do Amazonas”, garante a secretária.

Merecimento – O deputado estadual Doutor Gomes, presidiu a Sessão Especial. “É um momento muito importante e, principalmente, de orgulho para esta Casa. Temos um carinho enorme pela gestora competente e responsável que é a Kuka e a medalha apenas destaca isso”, lembrou o autor do PL.

Parceira na causa da educação, a deputada estadual Therezinha Ruiz diz que a secretária de Educação e Desporto traz de berço a educação e a responsabilidade em comandar os órgãos públicos e que a medalha foi conquistada pelo trabalho desenvolvido.

“Como ela mesma diz, já foram mais de 20 pastas que ela ocupou e na Secretaria de Educação ela tem condições e competência para minimizar as várias dificuldades que se apresentam naquela instituição. É uma justa homenagem e que a Assembleia estava devendo, porque ela foi de outros órgãos estaduais e, hoje, a gente faz esse reconhecimento público para que a sociedade possa acompanhar o trabalho que está sendo feito, brilhantemente, lá dentro da secretaria e nos 62 municípios “, pontua a parlamentar.

Fotos: Euzivaldo Queiroz / Seduc