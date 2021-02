Secretaria de Educação disponibiliza guia de estudos para auxiliar alunos e professores durante o ‘Aula em Casa’

Caderno Digital traz conteúdos que serão ministrados nas transmissões do projeto

Alunos e professores da rede pública têm à disposição um Caderno Digital para auxiliar nas aulas remotas, que começaram na última quinta-feira (18/02). O material foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e está disponível na plataforma Saber+, no link www.sabermais.am.gov.br/pagina/caderno-digital-aula-em-casa-2021, além de ter sido enviado no e-mail institucional e por aplicativo de mensagens, nos grupos das escolas e coordenadorias.

A gerente de Mídias e Conteúdos Digitais do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), Sabrina Araújo, explica que há uma versão para o estudante e outra para os professores. Os dois são suporte para a programação prevista para o “Aula em Casa”.

De acordo com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa, a estratégia é fundamental para o acompanhamento dos conteúdos, tanto pelos alunos da capital quanto do interior. “Em Manaus, o caderno estará disponível na internet. No interior, as escolas serão responsáveis pela distribuição aos estudantes. É importante que os estudantes utilizem como forma de acompanhar tudo o que será transmitido no ‘Aula em Casa’”, afirmou.

“No caderno do estudante, nós temos a síntese de conteúdos, acesso a videoaulas, por meio de QRCode e links, e diversas atividades que eles poderão estar exercitando durante a programação televisiva e, também, no momento em que eles não estiverem assistindo às transmissões. O material vai auxiliar os alunos que não têm acesso à TV ou internet, e todo o conteúdo que está previsto nas videoaulas estará nos cadernos”, diz Araújo.

Para os professores, há orientações didáticas de como eles podem usar o material de acordo com a programação do “Aula em Casa”, gabaritos de todas as atividades contidas no caderno do aluno, além de sugestões de atividades. Há ainda o acesso, via QRCode e link, às videoaulas, slides e cartelas exibidas no programa e agenda de atividades sugeridas aos docentes.

O caderno, que será distribuído para todo o Amazonas, atenderá os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e os estudantes dos 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alunos do Projeto Avançar podem fazer a equivalência do ensino regular e utilizar o material de acordo com a série que estão cursando.

FOTOS: Lincoln Ferreira/Seduc-AM