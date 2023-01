Secretaria de Educação abre inscrições para o primeiro Provão Eletrônico de 2023

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto inicia, na segunda-feira (23/01), as inscrições para o primeiro Provão Eletrônico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 2023. Com 12 mil vagas disponíveis nesta primeira mobilização, o estudante deve se inscrever por meio do site examesupletivos.seduc.am.gov.br. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 29 de janeiro.

O Sistema Eletrônico de Avaliação (SEA), popularmente conhecido como o “Provão Eletrônico”, é realizado desde 2008 pela Secretaria de Educação e Desporto, e tem como objetivo oportunizar a conclusão do Ensino Fundamental ou Médio àqueles que estão fora do período regular.

A aplicação do Exame Eletrônico acontecerá no período de 13 de fevereiro a 31 de maio. No total, quatro escolas da rede pública estadual estarão disponíveis para que o aluno possa escolher o seu local de prova: o Instituto de Educação do Amazonas (IEA), no Centro; a E. E. Padre Luís Ruas, no Zumbi, zona leste; a E.E. Eliana Pacheco Braga, no Santa Etelvina, zona norte e a E.E Sólon de Lucena, no São Geraldo, zona centro-sul.

“O Provão da EJA vem para suprir uma lacuna na vida daqueles que precisam. O aluno que está atrasado em sua caminhada escolar, muitas vezes está assim por situações adversas da vida pessoal. O certificado de conclusão tem um fator social muito marcante e pode conceder reais oportunidades de ascensão”, declarou a gerente de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade da Secretaria de Educação, Kátia Menezes, ao destacar o papel essencial do Provão Eletrônico.

Em 2022, mais de 33 mil estudantes realizaram o Provão Eletrônico em Manaus. Desse total, cerca de 52% dos alunos tinham mais de 30 anos.

Sobre a prova

Com quantidades distintas de disciplinas, as provas do Ensino Fundamental e Médio contam com oito e 12 componentes curriculares, respectivamente. Cada componente tem 20 questões, e o aluno, no processo de agendamento, pode solicitar a realização de até quatro disciplinas por turno.

As disciplinas que constam no edital do Provão do Ensino Fundamental são: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Inglês e Arte. E nas provas do Ensino Médio, a grade permanece, porém, com a exclusão de Ciências, e a inclusão de Química, Física, Biologia, Sociologia e Filosofia.

Em caso de aprovação em todos os componentes curriculares, o candidato deve solicitar o certificado por meio do e-mail [email protected], ou na Gerência de Atendimento Educacional Específico e da Diversidade, na sede da Secretaria de Educação e Desporto, localizada na rua Waldomiro Lustoza, Japiim II, zona sul de Manaus.

Para a aprovação, é necessário acertar o mínimo de 60% das questões, ou seja, ter uma nota igual ou superior a 6,0. Todo o conteúdo programático está disponível no mesmo site da inscrição, examesupletivos.seduc.am.gov.br.

Documentação

Na data da realização da prova, o candidato deverá se dirigir ao local escolhido, munido do comprovante de agendamento e do RG e CPF originais. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 15 anos para fazer o Provão Eletrônico para o Ensino Fundamental, e 18 anos para o Ensino Médio.

Em 2023, além dessa primeira mobilização, a Secretaria de Educação e Desporto vai realizar mais duas edições do Provão Eletrônico, e a expectativa é que o número de vagas seja ainda maior.

“Estamos trabalhando para incluir mais escolas nos locais de aplicação, porque isso aumentaria a nossa capacidade de receber alunos. Esse é o nosso objetivo já para as inscrições do segundo Provão Eletrônico”, finalizou a gerente.

FOTOS: Euzivaldo Queiroz e Eduardo Cavalcante/ Secretaria de Estado de Educação e Desporto