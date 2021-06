Secretaria de Cultura marca data de audiência pública sobre Cinemateca

Gestor deverá viabilizar negócios e organizar acervo de 41 mil filmes

A Secretaria de Cultura, vinculada ao Ministério do Turismo (Secult), anunciou hoje (24) a data da audiência pública para iniciar o processo de seleção para organizações sociais interessadas em gerir a Cinemateca Brasileira, localizada em São Paulo. A audiência será realizada no dia 7 de julho e terá, além do evento presencial em Brasília, transmissão online.

Segundo nota publicada pelo órgão, o objetivo da ação é “apresentar a proposta para a sociedade antes da publicação do edital de chamamento, para coleta de dúvidas, sugestões e contribuições.”

Entre os requisitos para a gestão da Cinemateca Brasileira estão a operacionalização das atividades, o mapeamento do acervo, a reestruturação das bases de dados, a capacitação profissional, a geração de renda e a viabilidade de negócios para o órgão.

A Cinemateca foi reabsorvida pelo Ministério do Turismo em agosto de 2020, após um impasse na gestão da Cinemateca na metade do ano passado após a saída da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp), que fazia a gestão da entidade.

Fonte: Agencia Brasil