Secretaria de Cultura e Economia Criativa lança programação do mês das crianças

Atividades começam nesta quarta-feira (06/10), com musical “Loft”, no Teatro Amazonas

A partir desta quarta-feira (06/10), o público infantil ganha uma programação especial e gratuita em homenagem ao mês das crianças. As atividades, realizadas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, começam com o musical “Loft”, com os alunos do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Teatro Amazonas, às 17h.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, além de Manaus, a programação se estende aos municípios de Presidente Figueiredo, Parintins e Envira. Ele adianta que, na capital, as atividades vão acontecer em espaços como Palacete Provincial, Vila Olímpica, Central Técnica de Produção (CTP) e nos centros culturais Palácio Rio Negro e Povos da Amazônia, com a coordenação da equipe da Central de Arte e Educação da pasta.

“Todos os roteiros foram idealizados conforme os protocolos de segurança em prevenção à Covid-19, e não podemos abrir mão dos cuidados necessários. Então todas as atividades, por ter um número reduzido de pessoas, devem ser agendadas”, afirma o titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “Entre as novidades desta edição está a visita na Central Técnica de Produção, para apresentar os bastidores dos festivais, os cenários e os figurinos”.

O gerente da Central de Arte e Educação, Ricardo Lopes, destaca que os pais também podem participar das brincadeiras com os filhos. É o caso do “Brincando em Família na Vila”, que vai acontecer neste sábado (09/10), na Vila Olímpica, no Dom Pedro, numa parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar). A inscrição é feita por meio do link (https://bit.ly/2WMBObX).

“Pais e filhos vão se divertir juntos, e os adultos ainda têm a oportunidade de participar de brincadeiras como queimada e barra-bandeira”, comenta o idealizador do projeto.

No encerramento, no dia 24 de outubro, às 17h e 19h, os alunos do curso de Teatro Musical do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro voltam ao Teatro Amazonas, para o espetáculo “Quero Voltar a Sorrir”.

Mostra – Na quinta-feira (07/10), o Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no Centro, recebe o público às 17h, para o lançamento da exposição “Infância Inesquecível”, com brinquedos e atrações dos anos 1970 a 1990. A abertura vai contar ainda com Yago Reis e banda, com repertório de músicas infantis.

“A equipe de curadoria realizou pesquisas com famílias, educadores, em livros, colecionadores, lojas de brinquedos, antiquários, sebos, internet e acervos da Secretaria, para apresentar um recorte do passado que não pode ser esquecido”, explica Lopes. “São carrinhos, bonecas, bolas, pião, ioiô, mola maluca, barquinhos, peteca, bolinhas de gude, cubo mágico, além de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, gibis, livros infantis e LPs de bandas e cantores que divertiram essa geração, para interagir nessa experiência fantástica”.

Interior – Entre os dias 13 e 16 de outubro, em Parintins, os alunos de Teatro do Liceu de Artes e Ofícios do município vão participar do projeto “A Hora do Conto” e de sessões de cinema. Em Envira, no sábado (09/10) e no domingo (10/10), vão acontecer apresentações dos estudantes de violão e flauta doce.

Já no dia 16, vai ser a vez de levar o projeto “Diversão e Arte nas Comunidades” para Presidente Figueiredo, uma parceria com a Prefeitura do Município e a Rede de bibliotecas comunitárias, com atividades como contações de histórias, brincadeiras e apresentações artísticas.

Visitas temáticas – A programação conta ainda com visitas mediadas e oficinas nos espaços culturais. Nos dias 15 e 16 de outubro, das 9h às 11h, tem “Visita ao Palácio Encantado”, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, no Centro. O primeiro dia vai ser fechado para crianças com deficiência, numa parceria com a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

No dia 24 de outubro, das 9h ao meio-dia, o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, no Distrito Industrial, vai ser cenário para “A Grande Maloca Indígena”.

Para participar das visitas temáticas, é necessário agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e comprovante de vacinação na entrada dos equipamentos culturais, além do uso obrigatório de máscaras.

FOTOS: Divulgação (“Loft” e “Quero Voltar a Sorrir”) e Michael Dantas (Palacete Provincial, Palácio Rio Negro e Central Técnica de Produção)