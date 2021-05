Secretaria de Cultura e Economia Criativa lança ‘Correio do Amor’ para o Dia das Mães

A serenata virtual no segundo fim de semana de maio vai contar com a participação de integrantes dos Corpos Artísticos do Estado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lançou o “Correio do Amor” em homenagem ao Dia das Mães. A ação vai selecionar canções para uma serenata virtual, com a participação de músicos que compõem os Corpos Artísticos do Estado, no segundo fim de semana de maio, por meio do Instagram (@culturadoam).

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, a proposta foi inspirada em costume antigo de manauaras, que ofereciam espetáculos no Teatro Amazonas como presente e homenagem para pessoas queridas.

“Essas dedicatórias eram uma forma de demonstrar carinho e afeto por meio da arte. E estão registradas em livros sobre o nosso maior patrimônio cultural, que, em 2021, completa 125 anos”, afirma o titular da pasta. “A partir de pesquisas, resolvemos resgatar esse costume e fazer o ‘Correio do Amor’, em que o público pode participar e tornar a data comemorativa ainda mais significativa para as mães”.

Como participar – O público pode deixar a sugestão de música e o nome da homenageada na publicação “E se você pudesse dedicar uma canção a sua Mãe?”, no Instagram @culturadoam. A serenata virtual vai acontecer nos dias 8 e 9 de maio, para atender o maior número de pedidos.

Estão cotados para participar da ação músicos da Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões do Amazonas, Orquestra de Câmara do Amazonas, Amazonas Jazz Band e integrantes do Coral do Amazonas.

FOTOS: Michael Dantas